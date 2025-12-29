Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Bettgenossen

Comedy TVStaffel 2Folge 3
Bettgenossen

Verrückt nach Dir

Folge 3: Bettgenossen

23 Min.

Als Paul von Ira erfährt, dass sein Vater Burt aufgrund von Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, macht er seiner Mutter Sylvia schwere Vorwürfe. Diese hatte kurz zuvor mit Jamie telefoniert, ihr aber nichts gesagt. Um Sylvia zu beruhigen, wollen Jamie und Paul die Nacht bei ihr verbringen, doch Sylvia glaubt, dass Jamie sie nicht leiden könne. Mit der guten Nachricht, dass es Burt wieder besser geht, können die Buchmans endlich wieder in ihr Apartment zurück ...

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

