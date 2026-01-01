Verrückt nach Dir
Folge 4: Mit der Arbeit verheiratet
23 Min.
Bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant beklagt sich Jamie bei Paul darüber, dass ihr Chef, Mr. Farrer, ihre Leistungen nicht genügend würdigt. Paul rät ihr daraufhin offen mit ihm zu sprechen und fügt eine abfällige Bemerkung hinzu - nicht ahnend, dass das Ehepaar Farrer nur ein paar Tische weiter sitzt ... Und so hat Jamie gehörig die Hosen voll, als sie am nächsten Tag in Farrers Büro gerufen wird ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick