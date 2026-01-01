Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Mit der Arbeit verheiratet

Comedy TVStaffel 2Folge 4
Folge 4: Mit der Arbeit verheiratet

23 Min.

Bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant beklagt sich Jamie bei Paul darüber, dass ihr Chef, Mr. Farrer, ihre Leistungen nicht genügend würdigt. Paul rät ihr daraufhin offen mit ihm zu sprechen und fügt eine abfällige Bemerkung hinzu - nicht ahnend, dass das Ehepaar Farrer nur ein paar Tische weiter sitzt ... Und so hat Jamie gehörig die Hosen voll, als sie am nächsten Tag in Farrers Büro gerufen wird ...

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Alle 7 Staffeln und Folgen