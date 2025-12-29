Verrückt nach Dir
Folge 8: Auf ins nächste Jahrzehnt
23 Min.
Jamies dreißigster Geburtstag steht bevor, und Paul hat etwas ganz Besonderes geplant. Jamie versucht den ganzen Tag über herauszubekommen, wo denn die vermeintliche Überraschungsparty stattfindet, während Paul etwas anderes im Sinn hat: Er hat Karten für das Musical gekauft. Doch der Abend endet ganz anders als erwartet - dennoch mit einer Überraschung.
