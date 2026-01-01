Verrückt nach Dir
Folge 6: Das Wunschkind
23 Min.
Pauls Schwester Debbie gibt ihren Sohn Jed für einen Tag bei Jamie und Paul ab. Die Buchmans schieben sich die Verantwortung für den Jungen gegenseitig zu, sind sie doch zu sehr eingespannt. Zu allem Überfluss ist auch noch Halloween, und der kleine Jed verlangt, von Tür zu Tür zu gehen, um Süßigkeiten zu bekommen. Paul und Jamie merken schnell, dass sie der Elternrolle noch nicht gewachsen sind.
