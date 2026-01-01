Verrückt nach Dir
Folge 11: Der Geigenvirtuose
27 Min.Ab 6
Pauls Meinung nach, hat seine Frau ein Problem: Sie kann sich nicht entschuldigen. Egal was vorgefallen ist, Jamie geht dem Problem lieber aus dem Weg. Und als sie das Geigenspiel von Frans Sohn beleidigt, liegt es an Paul, sich zu entschuldigen. Doch damit nicht genug. Paul selbst hat nämlich noch einen anderen wunden Punkt: Fran zahlt für ihre Sitzung bei Therapeutin Sheila deutlich weniger, als die Buchmans.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick