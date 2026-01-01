Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 5Folge 13
Folge 13: Es steht in den Sternen

23 Min.Ab 6

Paul hat die Film-Dokumentation über seine Familie fertiggestellt und viel Lob von seinem ehemaligen Professor an der Filmhochschule erhalten. Für die vielen ungewissen Schicksale in der Umgebung von Paul und Jamie interessiert sich auch die Astrologin Dorie, eine Schwester von Nat. Da sie gerade ihren Bruder besucht, bietet sie sich sofort an, allen Horoskope zu erstellen - mit fatalen Folgen ...

Comedy TV
