Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 5Folge 5
Folge 5: Die alte Wohnung

23 Min.Ab 6

Paul will gemeinsam mit seinem Vater Burt Filmaufnahmen für den geplanten Buchman-Film machen. Doch schon bald kommt es zwischen den beiden Männern zum Streit, denn so richtig kann sich keiner der beiden an die alten Wohnungen erinnern. Kurz darauf verschwindet Burt, und Paul muss ihn suchen - sehr zum Ärger von Jamie, denn die wartet beim Gynäkologen auf ihren Mann.

