Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 5Folge 16
Folge 16: Hausboy Coco

23 Min.Ab 6

Jamie bekommt von ihrer Ärztin einige Tage Bettruhe verordnet. Doch zuhause angekommen, plagt sie das schlechte Gewissen. Eigentlich ist sie viel zu sehr mit ihrem Job beschäftigt. Zur Ruhe kommt sie allerdings auch aufgrund der äußeren Umstände nicht - ständig steht jemand in der Wohnung der Buchmans. Und zu allem Überfluss entführt Hundesitter Nat auch noch Murray, um den Buchmans klarzumachen, dass sie ihren Hund besser behandeln müssen ...

Comedy TV
