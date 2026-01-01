Verrückt nach Dir
Folge 21: Eine herbe Enttäuschung
23 Min.Ab 6
Paul und Jamie erfahren bei einem Gespräch mit dem Anwalt, dass sie dazu verpflichtet sind, einen Vormund für ihr Kind einzusetzen, sollten sie vorzeitig Sterben. Doch weder Mark und Fran, noch Joan und Debbie erklären sich bereit, den Buchman-Sprössling bei sich aufzunehmen. Burt und Sylvia sind auch alles andere als begeistert von der Idee - die Buchmans sind völlig verzweifelt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick