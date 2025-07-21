Fiese Falle, Kostbar-Kontrolle und Senatoren-StressJetzt kostenlos streamen
Villa der Versuchung
Folge 3: Fiese Falle, Kostbar-Kontrolle und Senatoren-Stress
118 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Chaos, Taktik und emotionale Eskalationen: In der "Villa der Versuchung" gehen die Nerven langsam aber sicher in die Knie. Roland Schills Daueraufenthalt im Masterbedroom sorgt für Misstrauen - und mit Sara kracht es gewaltig. Georgina trumpft auf, intrigiert offen und riskiert alles, um unliebsame Mitspieler aus dem Spiel zu drängen. Die Spiele werden härter, die Fronten klarer - denn es geht um nichts Geringeres als die Kontrolle über das Herzstück der Villa: die Kostbar.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Villa der Versuchung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren