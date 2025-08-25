Villa der Versuchung
Folge 8: Die finale Versuchung
115 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Finalstimmung in der Villa der Versuchung: Sechs Stars haben es in die letzte Sendung geschafft und konnten sich durch eisernen Verzicht oder geschicktes Taktieren gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Beim großen Finalspiel müssen die Stars ein letztes Mal beweisen, dass sie den Sieg verdienen. Wer wird die Gewinnerin oder der Gewinner der Villa der Versuchung? Wer nimmt das Preisgeld mit nach Hause und wie viel ist von der Mega-Gewinnsumme noch übrig?
Villa der Versuchung
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH
