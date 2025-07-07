Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Villa der Versuchung

Alles hat seinen Preis - und der ist nicht heiß!

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.07.2025
Alles hat seinen Preis - und der ist nicht heiß!

Alles hat seinen Preis - und der ist nicht heiß!Jetzt kostenlos streamen

Villa der Versuchung

Folge 1: Alles hat seinen Preis - und der ist nicht heiß!

113 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Kaum haben die 14 Promis die vermeintliche Traumvilla betreten, ist klar: Hier glänzt nichts - außer der Preis für jeden kleinen Luxus. Betten, Duschen, selbst ein Sprung in den Pool - alles kostet und zwar vom Jackpot, der am Ende nur einem winkt. Beim "Kracher des Tages" steht die erste große Versuchung an: die sündhaft teure Freigabe des abgesperrten Pools. Im Kopfgeldspiel erkämpfen sich die Stars individuelle Werte - doch jeder Cent davon wird vom Gesamtgewinn abgezogen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Villa der Versuchung
SAT.1
Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Alle 1 Staffeln und Folgen