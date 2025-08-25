Villa der Versuchung
Folge 9: Die große Abrechnung
53 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Die größten Skandale, Streits und Taktiken der Staffel werden offengelegt. Was wurde aus dem Jackpot? Welche Flirts waren echt? Wer hat sich versöhnt - und bei wem brodelt es noch? Und: Die erste Wiedersehensshow bei der nicht nur abgerechnet, sondern gnadenlos nachgerechnet wird: Wer hat am meisten verprasst, wer am klügsten taktiert. Dieses Wiedersehen garantiert Zündstoff.
Villa der Versuchung
Genre:Reality, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH
