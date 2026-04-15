Viper
Folge 1: Viper: Gehirnwäsche
93 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Anfang des 21. Jahrhunderts, in einer amerikanischen Großstadt: Der hochbegabte schwarze Wissenschaftler Julian Wilkes erhält von der Polizei den Auftrag, ein High-Tech-Auto für den Kampf gegen die immer mächtiger werdende Unterwelt zu entwickeln. Wilkes kreiert die "Viper" - einen Sportwagen der Superlative, der sich zur mobilen Megawaffe verwandeln kann. Doch offenbar gibt es keinen geeigneten Fahrer dazu - bis man auf Michael Payton, Kopf einer Autobande, stößt.
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