Viper
Folge 8: Der Prototyp
48 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Beim Bau einer U-Bahn-Station findet man einen Wagen, den der Automobilbauer Preston Baxley vor Jahren gebaut hatte. Damals konnte der Ölkonzern "Berlin Petroleum" die bahnbrechende Erfindung erfolgreich verhindern. Zur gleichen Zeit bittet Ella Keats, die Erfinderin einer neuartigen Autobatterie, Julian Wilkes um ein Gutachten. Als die Erfinderin mit einem potenziellen Investor zu verhandeln beginnt, wird der Mann ermordet - im Auftrag von "Berlin Petroleum".
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