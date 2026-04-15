Die Frau aus dem NichtsJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 9: Die Frau aus dem Nichts
47 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der Gangster Frederick Lang entführt Kinder und Jugendliche, um sie zu Kriminellen auszubilden. Während Commander Thorne Lang auf der Spur ist, nimmt eine Frau namens Claire mit Joe Astor Kontakt auf. Sie behauptet, vor Joes Gedächtnisverlust mit ihm verheiratet gewesen zu sein. Joe, der sich sofort in Claire verknallt hat, glaubt dies nur zu gerne. Julian und Frankie beschließen, die Frau etwas genauer unter die Lupe zu nehmen - und stoßen auf eine Verbindung zu Frederick Lang.
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