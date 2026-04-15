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Viper

Die Kampfmaschine

BetaStaffel 1Folge 5vom 15.04.2026
Die Kampfmaschine

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Viper

Folge 5: Die Kampfmaschine

48 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Syndikat will die Viper endgültig ausschalten - und zwar mithilfe eines militärischen Kampffahrzeugs. Doch dazu muss der Panzerwagen erst noch etwas aufgerüstet werden. Die Gangster entführen Julian Wilkes, der gezwungen wird, das Fahrzeug mit einem hochmodernen elektronischen Bordsystem auszustatten. Zwar gelingt es Julian, Joe eine Nachricht zukommen zu lassen. Doch das hilft alles nichts: Schon bald steht Joe in seiner Viper dem hochgerüsteten Kampfwagen gegenüber.

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