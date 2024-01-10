We Are Family!
Folge vom 10.01.2024: Familie Höfler
45 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Familie Höfler-Tripal braucht starke Nerven: Sie müssen auf ihrem Bauernhof bei Nürnberg täglich 1.000 Schweine versorgen. Bei so viel Arbeit muss Katha ihrem Mann Gunther ordentlich unter die Arme greifen. Und neben dem ganz normalen Alltags-Chaos ist jetzt noch eine Einweihungsparty für die Reitanlage geplant. Doch die ist noch nicht mal fertig gebaut. Die Kleinfamilie steht unter enormem Druck. Scheitern sie an Gunthers XXL-Pensum?