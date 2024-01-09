Zum Inhalt springenBarrierefrei
We Are Family!

Familie Bärtl

SAT.1Folge vom 09.01.2024
Familie Bärtl

Familie BärtlJetzt kostenlos streamen

We Are Family!

Folge vom 09.01.2024: Familie Bärtl

45 Min.Ab 6

Partyalarm bei Familie Bärtl im Hunsrück: Mama Marion und Papa Gunnar sind für ihre Feste berühmt-berüchtigt. Jetzt haben sie sich in den Kopf gesetzt in nur zwei Tagen ein spontanes Herbstfest für Freunde und Nachbarn zu organisieren. Das klappt nur, wenn auch die beiden Kinder Julia und Maximilian bei der Planung mithelfen. Doch die sind schon mit dem ersten Auftrag des Vaters völlig überfordert. Und dann beginnt es auch noch in Strömen zu regnen ...

