We Are Family!
Folge vom 16.01.2024: Familie Borrmann
45 Min.Folge vom 16.01.2024Ab 6
Auf dem Alpakahof der Familie Borrmann dreht sich alles um die wolligen Vierbeiner. Mama Petra und Papa Wolfgang sind seit 20 Jahren Züchter. Auf dem Hof gibt es jede Menge Arbeit. Die ist nur zu schaffen, wenn Tochter Kim und Schwiegersohn Raphael mitanpacken. Trotzdem läuft das Fohlentraining nicht nach Plan. Dabei sollen die Stuten schon in drei Wochen auf Alpakawanderung. Nicht nur die Fohlen zicken, auch die Wander-Gäste machen Probleme. Werden sich die Alpakas benehmen?