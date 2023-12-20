We Are Family!
Folge vom 20.12.2023: Familie Baldinger-Mink
45 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 6
Mama Alexandra aus Oberösterreich ist Montag bis Freitag alleinerziehend, denn Papa Olli lebt bedingt durch seinen Job in München. Er sieht die beiden Kinder Luiz und Marlie nur am Wochenende. Dabei könnte Mama Alex gerade jetzt Unterstützung gut gebrauchen. Sie wagt einen beruflichen Neustart. Zusammen mit ihrer Mutter eröffnet sie ein nagelneues Thai-Bistro. Am Wochenende ist große Einweihungszeremonie - und Olli sollte während der Vorbereitungen auf die Kinder aufpassen ...