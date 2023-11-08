We Are Family!
Folge vom 08.11.2023: Familie Diekmeier (4)
45 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6
Bammental bei Heidelberg - hier lebt Familie Diekmeier, bestehend aus Fußballprofi Dennis, Ehefrau Dana und den Kindern Delani, Dion, Dalina und Divia. Mit großer Vorfreude erwarten sie die Ankunft von Austauschschüler Valentino aus der Schweiz. Aber wird sich der Hobbyfußballer im nächsten Jahr bei ihnen wohlfühlen? Auch die Einschulung von Tochter Dalina steht vor der Tür, doch bei der Party läuft nicht alles nach Plan ...