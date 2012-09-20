Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 4: Folge 94
Maja macht die Erinnerung an Arthurs Kuss schwer zu schaffen. Gern würde sie mit Arthur darüber reden, doch der reagiert nicht auf ihre wiederholten Anrufe. Auch als sie ihn endlich zu Hause antrifft, weigert er sich kategorisch, die Situation mit ihr zu besprechen und lässt sie todtraurig und allein zurück. Robert und Greta, die ihrerseits innig vereint sind, haben keine Ahnung, wie es um Maja und Arthur wirklich steht. Vielmehr freuen sie sich über deren angebliches Glück, wodurch sie allerdings Majas Schmerz unabsichtlich verschlimmern. Als Jule erfährt, dass Kilian den abgebrochenen Kopf ihres Glasvogels die ganze Zeit aufbewahrt hat, um ihn nun anonym an Markus zu schicken, sucht sie ihn wutentbrannt im Klippenhaus auf. Kilian, der sie schon erwartet hat, lotst sie heimtückisch in sein Zimmer. Hier lässt er ihren Wutanfall lächelnd über sich ergehen, nur um sie sich anschließend wieder zu 100 Prozent gefügig zu machen, was ihm diesmal ohne weiteres gelingt.
