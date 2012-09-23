Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 5: Folge 95
Nachdem es Greta gelungen ist, ihre Freundin zu trösten und ihr wieder etwas Mut einzuflößen, kann Maja sich endlich mit Arthur aussprechen. Beide sind sich einig, dass der Kuss nichts an ihrer Freundschaft ändern darf, und so können sie auch wieder unbefangen miteinander umgehen. Die Perspektive, wenigstens für eine Nacht getrennt schlafen zu können, da Greta Maja angeboten hat, bei ihr zu übernachten, erleichtert ihnen den Umgang noch zusätzlich. Doch da kommt Robert unerwartet früh von seiner Geschäftsreise zurück. Nachdem Kilian zum ersten Mal mit ihr geschlafen hat, fällt es Jule schwer, die ehrliche Liebe und Fürsorge von Markus zu ertragen. Am liebsten würde sie gar nicht mehr zu ihm zurück, doch Kilian, der sie nun wieder komplett in seiner Gewalt hat, besteht darauf. Als wäre das nicht schwer genug für sie, erinnert er sie auch an das eigentliche Ziel des ganzen Unterfangens, nämlich, Alexandra aus dem Weg zu räumen, damit Jule ihre Stelle in der Praxis bekommt.
