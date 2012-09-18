Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 92
Im fröhlichen Beisammensein geht Robert der Kuss zwischen Maja und Arthur nicht mehr aus dem Kopf. Als er schließlich Maja seine Eifersucht beichtet, gesteht sie ihm, dass der Kuss nur vorgetäuscht war, um Greta zu beruhigen. Robert ist nun sichtlich erleichtert. Arthur seinerseits genießt den neuerdings so entspannten Umgang mit Maja, kann aber dadurch nicht verhindern, dass alte Gefühle wieder aufflammen. Nachdem Kilian zufrieden bemerkt hat, welchen Schrecken er Jule durch sein Auftauchen eingejagt hat, überrascht er sie in dem Moment, in dem sie gerade allein in der Küche ist. Im vollen Bewusstsein seiner Macht nutzt er ihre Verunsicherung aus, um sie zu küssen. Jule ist außerstande, sich zu wehren und lässt ihn willenlos gewähren. Anschließend täuscht sie eine Migräne vor, um schnell aufbrechen zu können.
