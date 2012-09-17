Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 1: Folge 91
Als Maja und Arthur in den Dünen verzweifelt nach einem Ausweg aus ihrer immer komplizierter werdenden Lage suchen, bemerkt Arthur, dass sie von Greta und Robert beobachtet werden. Spontan greift er sich Maja und küsst sie. Maja weiß nicht, wie ihr geschieht, lässt sich aber auf den immer inniger werdenden Kuss ein. Während Greta nun einsieht, dass sie sich viel zu viele Gedanken um das Glück ihrer Freunde macht, fällt es Robert zunehmend schwer, die wohnungs-bedingte Nähe zu Maja zu ertragen. Maja und Arthur dagegen haben einen unverkrampften Umgang miteinander gefunden und verbringen ihren Tag gemeinsam und in gelöster Stimmung. Nachdem Kilian Jule das Essen mit Markus durch seine zweideutigen Bemerkungen vergällt hat, fängt er sie auf der Straße ab, als sie allein vom Einkaufen kommt. Er droht ihr unterschwellig, Markus zu verraten, wie ihr angeblicher Selbstmordversuch zustande gekommen ist, sollte sie sich weiterhin weigern, mit ihm zu reden.
