Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 3: Folge 93
Während Maja glücklich ist, dass sie und Arthur eine entspannte Methode, miteinander auszukommen, gefunden haben, ist Arthur derart fasziniert von ihr, dass er sich zu einem zweiten Kuss hinreißen lässt. Zu spät bemerkt er, dass er damit Maja zu nahe tritt, und die gelöste Stimmung zwischen ihnen ist auf einen Schlag dahin. Während Maja sich daraufhin in ihre Arbeit flüchtet, wird Arthur sich bewusst, dass er sich die ganze Zeit falsche Hoffnungen gemacht hat, die er nun endgültig begraben muss. Jule macht mit ihrem Vorsatz, ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, ernst. Als erstes will sie mit dem Verkauf ihres Autos ihre Schulden tilgen. Schon nach wenigen Stunden meldet sich ein potenzieller Käufer per sms bei ihr. Zu ihrem Entsetzen stellt sich heraus, dass es sich bei dem Käufer um Kilian handelt. Mit letzter Kraft gelingt es ihr, sein Geld für das Auto, das sie doch so dringend nötig hätte, abzulehnen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick