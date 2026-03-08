Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko herausJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners fordern Joko heraus
148 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Heute wollen Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos und Wildcard-Gewinnerin Lotti aus Hamburg Joko Winterscheidt die Show stehlen.
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