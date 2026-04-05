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Wer stiehlt mir die Show?

Die letzte Chance für eine eigene Show

ProSiebenStaffel 11Folge 5vom 05.04.2026
Die letzte Chance für eine eigene Show

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Wer stiehlt mir die Show?

Folge 5: Die letzte Chance für eine eigene Show

153 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Nachdem Joko seine Show im großen Traum-Quiz von Till Reiners wieder zurückgewinnen konnte, wird ihm für diese Staffel noch ein letztes Mal der Job streitig gemacht. Nutzen Nico Santos, Andrea Petkovic, Till Reiners oder sogar die Wildcard diese letzte Chance?

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