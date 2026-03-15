Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker TellsJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Überzeugende Lügen und komplett verrückte Poker Tells
143 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Auch in Folge 2 ist Joko weiterhin Moderator seiner Show und wird von Tennisprofi Andrea Petković, Comedian Till Reiners und Musiker Nico Santos herausgefordert. Diesmal ist mit Wildcard Felix allerdings noch ein weiteres bekanntes Gesicht in der Runde!
Weitere Folgen in Staffel 11
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