Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 1: Showdown in den Appalachen
42 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Das Team der Show ist auf Tour und durchquert Amerika auf der Suche nach den besten Klingenschmieden des Landes. Heute führt die Reise ins Herz der Appalachen in North Carolina, wo drei der besten Schmiede der Werkstatt auf die Probe gestellt werden. Der Sieger erhält die Chance, gegen andere Schmiede aus ganz Amerika anzutreten - und um den ultimativen Hauptpreis zu kämpfen.
