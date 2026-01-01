Staffel 4Folge 12
Endspurt, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 12: Endspurt, Teil 1
43 Min.
Ken Davis spinnt weitere Intrigen, um Junior und Kris auseinander zu bringen. Er fädelt für Junior ein Jobangebot in Alaska ein, bei dem er seinem Kumpel bei dem Windturbinen-Projekt helfen soll. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass Kris davon so begeistert ist, dass sie mit ihm nach Alaska gehen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick