Staffel 4Folge 5
Folge 5: Vom Winde verweht

45 Min.

Kurz vor der Hochzeit von Laura und Junior kriselt es gewaltig zwischen den beiden. Junior zeigt wenig Interesse, sich an den Vorbereitungen zu der großen Feier zu beteiligen. Stattdessen arbeitet er lieber mit seinem Freund an einem Windturbinenprojekt. ALs er seine Erfindung vor neugierigen Journalisten präsentieren will, verursacht er einen Kurzschluss, der alles lahmlegt.

Wildfire

