Staffel 4Folge 2
Comeback, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Wildfire
Folge 2: Comeback, Teil 2
44 Min.Ab 6
Kris kehrt heimlich auf die Raintree-Farm zurück, da Wildfire immer langsamere Zeiten läuft. Im Stall trifft sie auf Junior, dessen Gefühle sofort wieder hochkommen, als er sie sieht. Er ist sich nicht mehr sicher, ob er Laura einen Heiratsantrag machen kann. Dani hat sich entschlossen, ihrer Familie den Rücken zuzukehren und eine Pferdeklinik zu errichten.
