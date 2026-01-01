Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildfire

MOVIESPHEREStaffel 4Folge 6
Vor dem Altar

Vor dem AltarJetzt kostenlos streamen

Wildfire

Folge 6: Vor dem Altar

43 Min.

Junior ist sich nicht mehr sicher, ob er Laura heiraten will und unternimmt alleine eine Spritztour. Dabei trifft er zufällig auf Kris, die nach dem entlaufenen Wildfire sucht. Junior hilft ihr bei der Suche und fragt Kris direkt, ob sie mit ihm durchbrennen möchte. Dr. Gleason kann die tägliche Gegenwart von Dani nicht mehr ertragen.

