Willkommen bei den Reimanns

Kabel EinsStaffel 3Folge 7vom 24.11.2024
87 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12

Der Bus nimmt immer mehr Form an - und Manu, die Expertin für die Inneneinrichtung, will die Stoffe für die Sitzbezüge aussuchen. Eigentlich kein Problem, sie liebt Stoffläden - aber sie hat sich heute vorgenommen, nichts zu kaufen. Ein geheimnisvolles Rätsel beschäftigt die Reimanns: Im Rumtopfglas kommt es zu einem seltsamen Flüssigkeitsverlust. Der Einzige, der das Rätsel lösen könnte, ist der sprechende Papagei Erwin, der von seinem Käfig aus alles beobachtet hat.

Kabel Eins
