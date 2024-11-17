Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Staffel 3
Folge 6
vom 17.11.2024
Konny und Manu kommen ihrem Traum vom eigenen Wohnmobil immer näher - jetzt haben sie den alten Schulbus zu Hause in Hawaii vor der Tür stehen und erst mal muss alles raus, was nicht gebraucht wird. Um den einzig verbliebenen Schulbus-Sitz gibt es aber gleich Streit, denn Manu will sich partout nicht davon trennen. Beim Ausbau der Klimaanlage kommt es zu einem Vorfall, den Konny in all seinen Berufsjahren als Klimatechniker nicht erlebt hat.

