Kabel EinsStaffel 3Folge 10vom 15.12.2024
Es regnet auf Hawaii - seit Monaten fast durchgehend und die Wassermassen, die aus den Bergen kommen, setzen Konny-Island zu. Ein reißender Wildbach macht den Dschungel vor dem Haus unpassierbar. Manu nutzt die Zeit, um sich nach neuen Grundstücken in Costa Rica umzuschauen, während Konny am Bus weiterarbeitet. Am Abend versucht sich Hobbykoch Konny daran, die Currywurstsauce neu zu erfinden - allerdings mit sehr seltsamen Zutaten.

