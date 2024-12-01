Urlaub in Costa Rica - Konny und Manu sammeln erste Eindrücke des LandesJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 8: Urlaub in Costa Rica - Konny und Manu sammeln erste Eindrücke des Landes
87 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Es ist wieder mal so weit: Die Reimanns verlassen Hawaii. Freunde von ihnen sind nach Costa Rica ausgewandert und haben den Reimanns so viel davon vorgeschwärmt, dass sie sich das Land ein paar Tage anschauen wollen. Beim Besuch der Freunde wird Manu mit einer für sie ganz neuen Welt konfrontiert. An Affen könnte sie sich noch gewöhnen, aber bei Krokodilen hört der Spaß auf. Dafür hat sie sich in ein anderes Tier regelrecht verliebt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick