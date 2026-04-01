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WWE Rivals

Undertaker vs. Orton

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8vom 24.04.2026
Undertaker vs. Orton

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WWE Rivals

Folge 8: Undertaker vs. Orton

43 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Anfang 2005 macht es sich Randy Orton zur Aufgabe, die Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania zu beenden. Zwischen den beiden Sportlern kommt es zu einer Fehde, die das ganze Jahr über andauert und schließlich in einem "Hell in a Cell"-Match bei Armageddon ihren Höhepunkt findet. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die legendäre Rivalität.

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