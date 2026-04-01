WWE Rivals
Folge 9: Undertaker vs. Mankind
43 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
In den 90er Jahren ist der Undertaker im Ring nahezu unschlagbar. Der WWE-Superstar braucht einen neuen, ebenbürtigen Kontrahenten, den er mit Mick Foley alias Mankind erhält. Die beiden Athleten liefern sich spektakuläre Kämpfe, die in einem "Hell in a Cell"-Match ihren Höhepunkt finden. Freddie Prinze jr. und weitere WWE-Experten sprechen über die legendäre Rivalität.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
WWE Rivals
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Pro Wrestling, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5: A&E Television Networks, LLC
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