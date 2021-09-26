Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Yes we camp!

Bekommt Schalke-Willy seinen Campingplatz neben den Dortmundern?

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 26.09.2021
Bekommt Schalke-Willy seinen Campingplatz neben den Dortmundern?

Bekommt Schalke-Willy seinen Campingplatz neben den Dortmundern?Jetzt kostenlos streamen

Yes we camp!

Folge 6: Bekommt Schalke-Willy seinen Campingplatz neben den Dortmundern?

90 Min.Folge vom 26.09.2021Ab 6

Schalke-Fan Willy hat sein Herz an den noch belegten Campingplatz 55, eine verwilderte Parzelle am Flussufer, verloren. Beim Platzwart äußert er seinen Wunsch, doch der ist skeptisch einen Schalker neben lauter Dortmunder einzuquartieren. Ist das das Aus für Willys Campertraum? Und: Camperinnen mit flottem Hüftschwung und die legendäre Camper-Paella auf Sylt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Yes we camp!
Kabel Eins
Yes we camp!

Yes we camp!

Alle 6 Staffeln und Folgen