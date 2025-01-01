Als Camper musst Du improvisieren!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 5: Als Camper musst Du improvisieren!
89 Min.Ab 6
Die Streithähne Marcus und Heiner sind Nachbarn auf dem Campingplatz und trotz ihren ständigen Sticheleien Freunde. Heute wollen sie eine alte Heizung in Marcus' Camping-Zuhause bauen und dabei ist nur eins klar: als Camper musst Du improvisieren! Außerdem in der Folge: Nackt Hula Hoop Action und Zelt aufbauen für Anfänger.
