Kabel EinsStaffel 3Folge 7vom 11.09.2022
89 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 12

Auf dem Mallorca der Ostsee, dem FKK-Camping Prerow, zeigen Daniel und Andreas, wie sie, umgeben von Dünen, Strand und Meer, ihre Freiheit genießen - ganz ohne Kleidung. Dauercamperin und Multitalent Siggi sorgt auf dem Gitzenweiler Hof am Bodensee dafür, dass es auch Glamping-Gästen, wie Nadine und Jürgen, die im Luxus-Liner anreisen, an nichts fehlt. Auf dem Campingplatz Hetzingen in der Eifel gestaltet sich bereits die Anfahrt schwer ...

