Umweltschonender Sonnenstrom auf dem Uentroper CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 6: Umweltschonender Sonnenstrom auf dem Uentroper Campingplatz
88 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Auf dem Campingplatz in Naumburg genießen die Ur-Camper Gaby und Wolfgang ihre Jungfernfahrt mit ihrem Wohnmobil, während Betreiberin Odette ihrer neuen pinken Hütte entgegenfiebert. Auf dem Camping- und Ferienpark Surendorf lernt der Familienvater Manni den Platz und seine Dauercamper immer besser kennen. Es dauert nicht lange und der lustige Kölner wird zum Grillen eingeladen, doch auch hier tritt er promt ins Fettnäpfchen.
