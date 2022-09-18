Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 8: Strandsauna und Ostsee-Sand - Die Reise hat sich gelohnt!
89 Min.Folge vom 18.09.2022Ab 12
In Oberösterreich heißt es für Michael und Anja bei ihrem ersten gemeinsamen FKK-Urlaub "Natur pur". Im "Öko-Camp Stumergut" treffen sie auf Dauercamperin und Mitarbeiterin Sandra, die den beiden die Natur in Form einer ganz besonderen, grünen Pflanze näherbringen möchte. Die Camping-Neulinge Andrea und Anni hat es an die Ostsee verschlagen. Mit Wohnmobil "Knut" reisen die beiden zum "Regenbogen Camping Prerow" und machen sich nach Ankunft erst einmal auf den Weg zum Meer.
