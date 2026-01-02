Ein Monster-Tornado und ein Flug nach DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 22: Ein Monster-Tornado und ein Flug nach Deutschland
20 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6
Mary und Sheldon bereiten sich auf ihre Reise nach Deutschland vor. Dabei belastet ihn der Umstand, dass Missy wütend auf ihn ist und nicht mehr mit ihrem Zwillingsbruder redet, weil er sie bei ihren Eltern verpetzt hat. Die Geschwister waren noch nie lange voneinander getrennt und Sheldon will nicht im Streit verreisen. Missy ist jedoch unerbittlich. Als ein heftiger Tornado auf ihrem Heimweg vom Flughafen Texas heimsucht, überdenkt sie ihre Sturheit allerdings.
