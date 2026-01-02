Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Ein Monster-Tornado und ein Flug nach Deutschland

ProSiebenStaffel 6Folge 22vom 02.01.2026
Ein Monster-Tornado und ein Flug nach Deutschland

Folge 22: Ein Monster-Tornado und ein Flug nach Deutschland

20 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 6

Mary und Sheldon bereiten sich auf ihre Reise nach Deutschland vor. Dabei belastet ihn der Umstand, dass Missy wütend auf ihn ist und nicht mehr mit ihrem Zwillingsbruder redet, weil er sie bei ihren Eltern verpetzt hat. Die Geschwister waren noch nie lange voneinander getrennt und Sheldon will nicht im Streit verreisen. Missy ist jedoch unerbittlich. Als ein heftiger Tornado auf ihrem Heimweg vom Flughafen Texas heimsucht, überdenkt sie ihre Sturheit allerdings.

