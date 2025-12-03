Der Wohnheimaufseher und die PokerautomatenJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 5: Der Wohnheimaufseher und die Pokerautomaten
19 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Meemaw plant, ihr Casino zu erweitern und bietet Dale eine Partnerschaft an. Bevor es dazu kommt, soll er Pokerautomaten aus Mississippi holen - allerdings auf illegale Weise. Sheldon übernachtet derweil im Wohnheim und kann aufgrund der Lautstärke nicht schlafen. Kurzerhand lässt er sich zum Wohnheimaufseher ernennen. George und Mary erleben den zweiten Frühling. Der dauert jedoch nur so lange, bis Mary ihren Ehemann von ihrem Wunsch nach einem weiteren Kind in Kenntnis setzt.
