Ein Traum in Blond und die große NullJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 4: Ein Traum in Blond und die große Null
18 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Brenda fragt George, ob Sheldon ihrem Sohn Billy Mathe-Nachhilfe geben könne. Sheldon hat zwar keine Lust, lässt sich aber von seinem Vater überreden. Der Unterricht läuft gut - bis Billy eine Frage stellt, auf die Sheldon keine Antwort hat. Die Situation eskaliert und Sheldon schlittert in eine handfeste Krise. Derweil hat Missy schlechte Laune; Mary vermutet einen Jungen dahinter. Da sich Missy weder ihrer Mutter noch Meemaw anvertrauen möchte, wendet sie sich an Mandy.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick