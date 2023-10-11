Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rechte Netzwerke & The Voice of Germany

ProSiebenStaffel 3Folge 27vom 11.10.2023
36 Min.Folge vom 11.10.2023Ab 12

Ob zum Beispiel im Sportverein oder bei der Feuerwehr: Die Rechtsextreme Szene unterwandert die Zivilgesellschaft und stellt damit unser Demokratieverständnis vor große Herausforderungen. Bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." sprechen Betroffene und ehemalige Mitglieder.

